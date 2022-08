La tensa entrevista de Espinosa en TVE: le preguntan una y otra vez por lo mismo y no responde

Su respuesta no ha convencido a la periodista de TVE, que ha insistido en saber si Vox “cuenta con algún estudio de impacto económico que determine de cuánto podría ser el ahorro” si se aplicaran sus medidas.

“Estamos trasladando el problema a los españoles y yo digo lo contrario. El gobierno tendría que generar más capacidad eléctrica, explotar más recursos y no imponernos más medidas restrictivas. Ser capaces de reanudar nuestra capacidad nuclear, encender las centrales térmicas, que somos el único país que derriba centrales térmicas o presas”, ha sentenciado.

Espinosa de los Monteros ha señalado que “antes de someter a la población, hay que someter a los políticos de esas políticas climáticas”. “Están haciendo daño a los españoles, cuestan cada vez más en la factura de la luz y son fruto de un fanatismo climático que no tiene ningún sentido en el momento en el que estamos ahora”, ha descrito.

De nuevo, Intxaurrondo ha mostrado su malestar con la respuesta, ya que no ha contestado a lo que le planteaba. “Le preguntaba por los estudios para conocer el beneficio. Con datos, cuentan con datos, no solo la propuesta, si no con un análisis de datos. ¿Cuentan con ese estudio? Para saber lo que nos beneficiaría”, ha insistido.