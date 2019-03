“Ha pedido disculpas no sobre esas declaraciones sobre el aborto, sino por una trola enorme que metió, diciendo que en Nueva York había una ley que permitiía a las mujeres abortar después de haber dado a luz”, ha explicado la periodista.

Montesinos ha asegurado que no está de acuerdo con las declaraciones de su compañero pero que, en todo caso, “ya ha pedido disculpas”. Mendizábal le ha cortado en ese punto y le ha hecho una matización muy contundente.

De ser tertuliano a ser candidato hay un trecho, especialmente cuando te enfrentas a una entrevista con Mamen Mendizábal. La presentadora de Más Vale Tarde (La Sexta) ha entrevistado este viernes a Pablo Montesinos , candidato del PP por Málaga y excolaborador del programa y no le ha temblado el pulso para “apretarle las tuercas” al periodista metido a político.

“Con todos los respetos, me puedes llamar Pablo. Partiendo de la base de que me puedes llamar Pablo”, ha respondido Montesinos, quizás un tanto descolocado por la formalidad de alguien con la que compartió muchas tardes de programa.

Montesinos ha salido del paso alabando que el PP “sea un partido transversal en el que quepamos todos”, pero la conversación se había calentado y la cosa no ha ido a menos cuando Mendizábal le ha preguntado por Vox llamándole “señor Montesinos”.

“Si yo he dado el paso de participar en la vida política es para ayudar a los ciudadanos. No voy a entrar en una batalla de descalificaciones. Yo voy a explicar las razones de por qué creo que la sociedad civil se tiene que implicar en política. No voy a entrar en el Y tú más, lo tengo clarísimo, Mamen”.

Al final de la entrevista, el propio Montesinos ha hecho referencia a su antigua relación profesional con Mendizábal y, tras explicar un argumento, ha añadido: “Este latiguillo me lo has escuchado en alguna ocasión”.

“Algo me suena, algo me suena”, ha contestado la presentadora, sonriendo.