La tensa entrevista del doctor Cavadas en Telecinco: "Disculpe que le quite la ilusión”

La tensión entre Sonsoles Ónega, la presentadora de Ya es mediodía, y el prestigioso doctor Pedro Cavadas durante la entrevista en el programa de Telecinco casi se ha podido cortar.

El sanitario, que ha sido premiado por Mensajeros de la Paz como ejemplo de compromiso humanitario, desde un primer momento ha mostrado su disconformidad con otro tipo de preguntas. ”¿Esto no es para el premio? Me han liado con eso, no es mi terreno”, ha comenzado Cavadas al ser preguntado por las vacunas. “Son la última de mis preocupaciones”, ha confesado.

“Hoy me daban un premio, me han ofrecido entrevista para hablar del premio. Pero a partir de ahí, no tengo mucho más que decir. Disculpe que le quite la ilusión”, ha proseguido el doctor, que le ha comentado a la presentadora que no se lo estaba poniendo fácil.

“A mí me gusta que me lo pongan difícil”, le ha respondido Ónega. “Le va a encantar entonces esto”, le ha replicado rápidamente Cavadas.

La periodista ha recordado las palabras de Francisco Umbral, cuando en una entrevista dijo la famosa frase “yo he venido a hablar de mi libro”. Al final, Ónega le ha podido preguntar por si tuvo miedo cuando se vacunó del coronavirus.

“Yo a mi edad no tengo miedo de nada, es una vacuna. Tocaba a todos los sanitarios ponérsela, así que me puse las dos dosis y tan ricamente. Era la de fregar, la de Moderna creo recordar”, ha asegurado Cavadas, especificando que con la de fregar se refería a cualquier vacuna.

“Dios me libre con perdón de nuevo. Si me hubieran dicho otra vacuna, me habría puesto otra”, ha añadido.

La periodista ha despedido la entrevista diciendo que no le estaba viendo con ganas de “compartir con la audiencia su conocimiento, experiencia y predicciones que siempre han sido acertadas”.

“Es un placer que la gente sepa que le ha dado un premio tan importante y esperemos que en la próxima acertemos en las preguntas”, ha zanjado. “Seguro que lo haremos, si lo hablamos previamente sí. Citando a don Francisco, yo vine a hablar de mi libro”, se ha despedido Cavadas.