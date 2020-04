Xabier Fortes, a una diputada de Vox: "Para hacer acusaciones tan graves hay que venir con los datos bien preparados"

La diputada y portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y el presentador de Los desayunos de TVE, Xabier Fortes, han mantenido una tensa entrevista este lunes.

Olona ha utilizado la conversación que estaba manteniendo con el periodista para arremeter contra la televisión pública, especialmente por la emisión del espacio de humor Diarios de cuarentena.

“Me permitirá que aproveche esta oportunidad, pero es una auténtica vergüenza que TVE, con el dinero público de todos los españoles, esté haciendo un programa de humor a pesar de que haya tanto dolor, que lo estén intentando tapar”, ha asegurado.

Tras estas palabras, Fortes ha querido defender la labor de RTVE: “Está atacando a TVE y nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos, su caso es un buen ejemplo. Puede decir lo que considera con absoluta libertad y nosotros, si así lo consideramos, podemos defenderla. ¿En qué cree que estamos mintiendo o manipulando?”.

La política de Vox ha argumentado que lo que estaba haciendo era un equilibrio de fuerzas: “Si tiene al señor Antonio Maestre y a otra serie de subvencionados alabando su gestión, es una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación. En representación de millones de españoles, consideramos que están haciendo una actuación de servicio al Gobierno de España, de propagación de ese relato que se está tratando de extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está viviendo España”.

También ha criticado que no se emitan imágenes de los féretros en España, pero que sí lo hagan de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos: “Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero es muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo. Por eso en el momento oportuno daremos un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad por la que está siendo una gestión criminal a la vista de que somos el país con el mayor número de muertos en el mundo por cada millón de habitantes”.

“La gente no es tonta, se cree lo que ustedes les informan porque es la única fuente de información que tienen, entonces piensan que aquí está habiendo una gestión brillante y en EEUU una desastrosa”, ha concluido la política de Vox, que también ha agradecido al diario El Mundo por la imagen de los ataúdes en el Palacio de Hielo.

Fortes, como uno de los rostros más visibles de la TVE, se ha defendido y le ha advertido que para “hacer acusaciones tan graves hay que venir con los datos bien preparados”. El periodista le ha asegurado que Antonio Maestre no hace una colaboración en TVE y que si no han emitido las imágenes de los ataúdes es porque no las hay. “Lo que sí es cierto es que no colaboramos en los bulos que sí que le acusan a su formación de favorecer con montajes fotográficos”, le ha replicado.