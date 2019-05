La tensa reacción de Errejón por la persona que le sentaron al lado en un acto público

En esta tensa situación, Errejón decidió ignorar a Monasterio y mirar hacia otro lado: “Fijaos en la mirada del muchacho. Parece estar pensando ‘no mires, no mires atrás. Piensa en otra cosa, Íñigo, en lo que sea. Por ejemplo en si hay un Capitán América, por qué no hay un Capitán Sudamérica. No, no funciona, todos se dan cuenta de que la estoy evitando. Pon la mente en blanco, pero no puedo, soy demasiado listo. Mejor canto una canción: tu piel morena sobre la arena...’”, bromeó Mateo, quien se preguntaba qué miraba Errejón.