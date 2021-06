La tensión entre Maroto y Mamen Mendizábal llega a tal punto que el diputado acaba pidiendo perdón

Tremendo encontronazo el que han tenido este jueves Mamen Mendizábal y el senador del PP, Javier Maroto, en Más Vale Tarde, al hablar de las leyes LGTBI que pretende revisar Isabel Díaz Ayuso para contentar a Vox.

La periodista le ha preguntado a Maroto si el apoyo del partido de Santiago Abascal en Madrid está supeditado a que Ayuso “tenga que revisar la ley LGTBI”.

“Si es que esto es más viejo ya que... estas preguntas me las hicieron a mí mismo en el pacto del PP con Andalucía, ¿se acuerdan de que teníamos...?”, ha empezado diciendo el senador antes de que Mendizábal le interrumpiese molesta. Interrupción que ha dado lugar a un encontronazo.

“Mire señor Maroto, aquí hay un mínimo de respeto que es básico tenerlo. Eso ni es viejo, porque es actual. Y además es pertinente y mi pregunta a usted, además como miembro del PP, y casado además, como todos sabemos, es absolutamente pertinente”, ha afirmado rotunda la periodista.

“Mire lo que es viejo es no dejar responder al invitado”, ha dicho el político. “Uy, por favor señor Maroto...”, ha replicado sorprendida Mendizábal.

″¿Se lo explico o no? Como quiera usted...”, ha afirmado molesto el senador. “Lo que quiera”, ha comentado la presentadora.

“Digo que es vieja la pregunta porque la negociación con Vox y el LGTB ya es rancio porque yo mismo estuve en la negociación del pacto de investidura de Juanma Moreno en Andalucía y usted se acordará de esto, hace dos años, no sé si es viejo, es exactamente hace dos años. Y allí también se decía que Vox va a quitar todos los derechos a los homosexuales y va a quitar todo lo LGTB. No quitó nada, no pasó nada. El Gobierno de Andalucía es considerado hoy moderado y es exactamente lo que va a pasar en Madrid”, ha comentado con vehemencia el senador.

Y ha terminado pidiendo disculpas por su tono: “Por eso lo contesto con cierta vehemencia, perdóneme pero muchas veces es la misma pregunta sobre un tema recurrente. El PP esta respuesta ya la ha dado muchas veces y la vuelve a dar en esta ocasión si se plantease en una negociación”.