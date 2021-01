La tercera ola en España: récord de casos, restricciones y desafíos entre Gobiernos

Cesc Maymo via Getty Images

Cesc Maymo via Getty Images Dos sanitarias saludan a un paciente al otro lado del cristal

La Navidad se salvó, pero lo que ha venido después es un drama continuado. Nadie podrá decir que la tercera ola pilló por sorpresa. Se disparan los casos la incidencia y el número de pacientes en los hospitales, con las UCI al borde del colapso, a un 30% de ocupación en toda España. Este viernes los datos han vuelto a marcar un día negro, otro más: récord histórico de nuevos contagios, con 40.197, y de incidencia media, que sube hasta 575,10. Nada hacer prever que la tendencia mejore de aquí a las próximas dos-tres semanas.

Hace diez días, Salvador Illa alzó el tono para exigir “medidas urgentes” a las comunidades, actores principales en la lucha contra la pandemia desde que se decretó el nuevo estado de alarma. Los anuncios se suceden, entre restricciones de movilidad, horarios y vida social. El debate que toma más fuerza en vista de cómo crece la curva es el de un confinamiento domiciliario que cada vez más territorios y expertos sanitarios ven inevitable. Un ‘cierre’ casero “breve pero intenso”, han repetido diversos gobernantes, todos ellos de PP y Cs.

Salvador Illa y Fernando Simón insisten en decir que no es necesario; con lo que van decidiendo las comunidades es suficiente por ahora si los ciudadanos cumplen. Pero las autonomías no disponen de competencias absolutas en todos los campos, lo que ha dado pie a una nueva disputa con el Gobierno central este mismo viernes. ¿A qué hora se puede instaurar el toque de queda?

El desafío de Castilla y León

Un tira y afloja. Castilla y León ha tomado su propio camino al optar por un toque de queda desde “el ocaso”, esto es, las 20:00, dos horas antes del actual en vigor. La Junta ha anunciado otras medidas, como el cierre perimetral de todas sus provincias o la limitación de reuniones a cuatro personas, pero el conflicto es únicamente el horario. Illa ya ha advertido: ese horario es inviable porque la franja prevista no tiene cabida en el texto que legisla el estado de alarma nacional.

Pedro Sánchez anunció un toque de queda en todo el país desde las 23 a las 6:00 con un margen de una hora, al comienzo y al final, con el que podrían jugar las comunidades. Se podría iniciar a las 22 o a las 00:00, pero no antes ni después. Ahora Castilla y León mantiene su desafío y no abandona la idea de instaurar la prohibición de circulación no justificada desde las 20:00.

Todas las restricciones (hasta el momento)

Por una vez Madrid no ha sido el foco del ‘jaleo’ y eso que hoy también ha hecho anuncios. El Ejecutivo de Díaz Ayuso adelanta a las 23:00 su toque de queda y obliga a cerrar la hostelería una hora antes, amplia a 47 las zonas básicas de salud en la región con movilidad restringida y pide que en cada domicilio solo haya personas convivientes. Ni allegados ni nadie más.

Casi en paralelo, Aragón ha presentado nuevas acciones. Confina sus tres capitales de provincia y seis municipios de más de 10.000 habitantes. Las reuniones no podrán ser de más de cuatro personas, todo ello antes de las 22:00, momento en el que ya no se podrá ir por la calle sin justificación.

Ya de noche, Andalucía ha presentado sus novedades: cierre de sus ocho provincias y de 219 municipios con una incidencia mayor de 500 casos. Además, lanza una nueva petición a Moncloa, adelantar el toque de queda a las 20:00. A diferencia de Castilla y León, Juanma Moreno lo pide. Eso sí, espera “una respuesta afirmativa urgente”.

El Gobierno Vasco, que prorrogó el lunes las restricciones vigentes, se plantea adelantar el toque de queda como alternativa a un confinamiento total, bien a las 20 o incluso a las 18:00 horas (que es lo adoptado en Francia). El lehendakari, Iñigo Urkullu, señala como “deseable” que el Consejo Interterritorial del Salud propusiera, con el acuerdo del Gobierno y las autonomías, “medidas básicas de limitación horaria de actividad y movilidad” para evitar el cierre total.