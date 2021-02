La "irrespetuosa" y "arrogante" actitud de Van Damme con dos actrices de 'Friends'

El equipo de Friends ya se prepara para el evento televisivo del año: el reencuentro de sus protagonistas —o al menos el de los actores que les dieron vida— en HBO Max. Por ello los directores y guionistas están de gira concediendo entrevistas a distintos medios y revelando algunos de los secretos mejor guardados de la serie. Entre ellos, quién fue la peor estrella invitada.

El nombre no es otro que el de Jean-Claude Van Damme. El actor llegó tres o cuatro horas tarde al set de rodaje y su actitud con dos de las protagonistas, Jennifer Aniston y Courteney Cox, fue más que reprochable.

Así lo ha revelado en una entrevista conThe Hollywood Reporter Michael Lembeck, uno de los directores más importantes de la serie y del capítulo en cuestión: El de la SuperBowl, el más visto de sus diez temporadas y con el que ganó un Emmy.

En el episodio, el 13 de la segunda temporada, Van Damme se interpreta a sí mismo y Mónica y Rachel se pelean por llamar la atención del actor tras encontrárselo en el set de rodaje de una película. Van Damme, quien desde el principio se mostró muy poco profesional, tuvo una actitud irrespetuosa con sus compañeras, a las que acabó poniendo en una situación muy incómoda.

“No estaba preparado y es un arrogante”, explicó Lembeck. Primero rodaron con Aniston, quien se acercó al editor y le dijo: “Lem, ¿podrías hacerme un favor y pedirle que no ponga su lengua en mi boca cuando me esté besando?”. Después le tocó grabar a Cox con él. Y se repitió la misma escena. “Viene Courteney caminando hacia mí y diciendo: ‘Lem, ¿podrías decirle que no ponga su lengua en mi boca?’ No me lo podía creer. Tuve que decírselo de nuevo, pero un poco más serio”.