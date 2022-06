La tía política de Luis Lorenzo murió por intoxicación y los medicamentos influyeron en su degeneración, según los forenses

Los expertos han descartado que la mujer falleciera por un accidente cerebrovascular, tal y como constaba en el certificado de defunción al no constar trauma craneoencefálico. De igual modo, desechan que muriera por la demencia que se le diagnóstico meses antes de fallecer cuando se trasladó de la localidad asturiana de Grado a Rivas junto a su sobrina y al actor.

Los forenses consideran que las conclusiones de estudios científicos realizados en China y Estados Unidos sobre una decena de cadáveres acerca de una posible redistribución post mortem de Cadmio sin necesidad de envenenamiento no son aplicables en este caso, dado que no se cumplen los parámetros establecidos para extrapolarlo al no llegar la sustancia al pelo y ante la alta dosis detectada, 200 veces más de lo normal.