La tienda secreta de Amazon donde todo está más barato

Nathan Stirk via Getty Images

Nathan Stirk via Getty Images

Es extremadamente difícil que a día de hoy alguien desconozca qué es Amazon e incluso, que no haya adquirido algún artículo en la gran plataforma digital de compras. No obstante, lo que muchas personas no saben, incluso los usuarios más recurrentes de los servicios de este gigante estadounidense, es que hay otra tienda Amazon donde puedes comprar. Y es más barata.