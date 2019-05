Las leyendas urbanas, como muchas pizzas de ciclomotor, son indigeribles. Sólo a un empacho de mala masa y cobertura de chicle se le puede achacar que alguien se despierte algún día pensando que la tierra es plana.

Pero hay cerebros de salvado, sin cernir, capaces de tomar en consideración cualquier memez, desde la planicie de nuestro planeta al daño que provocan las vacunas.

Flores de plástico para Bre Panton, la periodista de veintiséis años, propagadora de las ideas contrarias a la vacunación, que murió hace unos meses tras contagiarse de gripe porcina.

También hay gente capaz de creer a pie juntillas que hay avionetas que fumigan a gran altura para disolver las nubes y provocar la sequía.

O que estamos gobernados por una raza de lagartos, disfrazados de políticos, provenientes del espacio exterior.

¿Es verosímil? Por supuesto. Se han descifrado señales provenientes de otras galaxias que piden el voto para Ciudadanos en las próximas Europeas.

Ahora que Alien cumple cuarenta años, me acuerdo del saurio que nos gobernó por igual periodo. “Se va el caimán, se va el caimán…”, cantábamos.

Al que no considero imbécil es a David Icke, propagador de semejante estrambote, aclamado en cada intervención pública.

Al lado de semejantes delirios (y no me olvido de los creacionistas… ¿acaso no tienen espejos?), el Reader´s Digest, que tanto me intoxicó de pequeño cuando algún viajante se apiadaba de mis ganas de leer y me dejaba un ejemplar, es la Enciclopedia Británica, y los disparates que El Caso llevaba en portada, el Boletín Oficial del Estado.

En los años sesenta se tuvo por tan cierto que en determinada corsetería de Barcelona se secuestraba a las clientas para venderlas en Arabia (entraban en el probador a ponerse un sostén y les colocaban la camisa de fuerza) que el desdichado comercio tuvo que cerrar.

¿Y quien no ha escuchado mil veces que los chinos son inmortales?

-¿Tú has visto alguna vez el entierro de un chino?

-Ni el bautizo, y mira que madrugo.

Quien tal pregunta, hace caso del rumor que afirma que los chinos muertos ceden su documentación a otros y su cuerpo al chop-suey.

Aunque, para mí, la mayor, más arraigada y absurda de las leyendas urbanas es esa tan extendida que asegura que hay otra vida.

Lo curioso es que a los tipos que la difunden esta ya les viene grande.

Reconozco que los terraplanistas (ese es su nombre, amasado con orgullo e ignorancia) me provocan una especial ternura.

Aceptan las imágenes de televisión transmitidas de uno a otro extremo del mundo; se fían de los pronósticos del tiempo que se elaboran con imágenes de satélite; programan sus navegadores de coche teniendo en cuenta la información que esos mismos satélites les transmiten; admiten las diferencias horarias...