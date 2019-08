“Nunca debemos tener miedo de ser un signo de contradicción para el mundo”.

La Tierra es plana. Al menos de y en pensamiento. Así, el título que abre este artículo es, en sí y a propósito, incorrecto. Habría sido más adecuado decir Los terrícolas somos planos, Homoplanistas o Existes, luego piensa así, pero se habría perdido la retórica y el efecto que tiene tan actual aseveración conspiranoica.

Pero sí: la Tierra es plana. Si la consideramos como un uno, como un ente, como un ser vivo agenésico, si damos la hipótesis Gaia como válida y nos incluimos, el equilibrio del sistema está ya en un punto horizontal, homogéneo y de difícil retorno. La parte, digamos, racional e inteligente que, se supone, aportamos los humanos a diferencia de las rocas, las montañas, las llanuras, los océanos, la atmósfera o el medio ambiente en general, es poco o nada variable. Gaia nació del Caos Primigenio allá por los albores de la creación y en el caos sigue. Ella es una deidad, nosotros no. Ella ya estaba aquí, nosotros no. Ella nos envía señales, nosotros las vemos; pero las ignoramos. Contamos con desfibriladores pero no los usamos. Así, la línea horizontal del encefalograma global ni se altera ni muestra picos, pues éstos son peligrosos para aquellos, titanes de corbata, que creen estar por encima de mamá y ser capaces de gobernar el universo. No vaya a salir ahora un Darwin, un Luther King o una Simone de Beauvoir que venga y lo joda todo.

Urano lo vio venir y se quedó sin huevos. También predijo el castigo a su traición y a su anorquidia y no se equivocó. Ahí está la biosfera, ay pobre, luchando por autorregularse, por poner algo de sentido común en casa aunque para ello tenga que enfurecerse de vez en cuando y sacrifique parásitos, saprófitos y simbiontes, daños colaterales, oops. Y no, no es que le duela o le tiemble el pulso. Son terremotos de ira cuando se agita.

A pesar de todo y aun sabiendo que no es posible, los titanes de corbata son soberbios y seguirán intentándolo con Gaia por medio de nuestro control, pues su empeño es equiparable a su ambición; y ésta no encuentra límites. Y han ganado. Han logrado algo vital para su pervivencia: el pensamiento único, lo único que les puede acercar a su objetivo.

Es muy común conocer personas, buenas personas, personas amables, personas sin más, personas que no destacan por nada en particular, que siempre nos recordarán ese puntito de locura que todos afirmamos tener o que dirán, por eso de darse un aire interesante, “a mí hay que darme de comer aparte”. Pero no. Aunque ellos estén convencidos de ello y se lo crean, no. Balan y bailan al son aburrido de la misma canción, comen de los mismos pastos y beben de los mismos abrevaderos que todo el mundo: alfalfa de poca calidad y agua sin suplementos.