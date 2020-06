La toma falsa de 'La que se avecina' que va camino de batir todos los récords de Twitter

La que se avecina es una de las series más exitosas en la actualidad. Adaptación de la mítica Aquí no hay quien viva al pasar de Antena 3 a Telecinco, no hay día que sus reposiciones no estén en lo más visto.

La ficción de los hermanos Caballero ha vuelto a dar que hablar al estrenarse su nueva temporada en Amazon Prime y no en Telecinco, como era costumbre.

Ahora, la serie está dando que hablar por algo que no ha salido en pantalla, ha salido pero no en el capítulo, en una toma falsa.

En una escena protagonizada por Luis Merlos y por José Luis Gil, el segundo ha cometido un lapsus que va camino de batir récords de compartidos y de visualizaciones en Twitter.

En esa toma falsa, Gil llama a Merlos “Mauri” en lugar de Bruno, en referencia al personaje que este tenía en Aquí no hay quien viva, donde hacía de Mauri, uno de los rostros más icónicos de la serie.

Más de 600.000 personas han visto ya el tuit con el vídeo y más de 14.000 lo han compartido.