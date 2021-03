La tóxica relación entre ERC y Junts

A diferencia de ERC hace tres años, Junts no ha cumplido en un primer compás el acuerdo entre ambas fuerzas que la más votada lideraba la constitución del nuevo gobierno. El enésimo desacuerdo entre ERC y Junts, que ha impedido a Pere Aragonès ser elegido president de la Generalitat en su primer intento, evidencia que ambas fuerzas son incapaces de resolver sus diferencias y que esta dinámica se va a mantener durante largo tiempo, incluso a pesar que finalmente logren cerrar un acuerdo en falso.

Ni los guionistas más atrevidos hubiesen sido capaces de arriesgar en la trama lo que los propios protagonistas están dispuestos a jugar. La nueva temporada de la serie Procés sorprende a propios y extraños. Podría resultar incluso apasionante cinematográficamente, si no fuera por los terribles efectos que está teniendo sobre la economía catalana y el prestigio de una institución que hasta hace unos años había resultado admirada, como es la Generalitat de Catalunya.

Lo de ERC y Junts no tiene solución a corto ni a medio plazo. Lo más chocante de todo es que se entestan en intentar una relación imposible y profundamente tóxica. En el caso de Junts, la explicación resulta clara, ya que si no pactan con Esquerra no tienen con quien hacerlo, excepto si es en instituciones sin carga política —pero con buenas contraprestaciones para colocar gente y gestionar presupuestos—, como la Diputación de Barcelona o algunos consejos comarcales. Además, el actual perfil extremista de Junts lo ha convertido en una fuerza de oposición aun cuando gobierna.

Pero que ERC esté dispuesta a dejarse humillar todavía más por Junts es lo que realmente resulta paradójico. Esquerra no ha conseguido sacudirse aún el complejo de inferioridad sobre su socio, al que logró llevar hasta el precipicio en los tristes días de finales de octubre del 2017.