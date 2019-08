La bronca en directo de Sandra Barneda a un colaborador de 'Viva La Vida': "Hay cosas que no"

Sandra Barneda, presentadora del programa Viva La Vida de Telecinco, ha abroncado en directo a José Antonio Avilés, colaborador habitual del programa, por un comentario que ha realizado sobre Terelu Campos.

Avilés ha criticado a la también colaboradora del programa por no criticar en Viva La Vida a los compañeros de otro espacio de la cadena, Sálvame, con los que mantiene una polémica por la venta de su piso.

“Mira, José Antonio, estoy muy harta que si yo me meto, no me meto, hasta dónde me meto, ¿yo te digo a ti lo que tienes que hacer?”, le ha espetado.

El colaborador ha contestado “por alusiones” y lo ha hecho sacando la artillería: “Ahora te voy a contestar y me vas a escuchar. Yo no pretendo que actúes como yo quiero que actúes, pero sí te voy a decir algo: o participas o no participas. Lo que no se puede hacer es participar a medias”.

“Pues no participo, no participo”, ha contestado Campos, quien ha sido interrumpida por Barneda.

La presentadora ha tomado la palabra para reprender a su colaborador: “José Antonio, tú no estás autorizado, que es la dirección del programa quien le dirá si participa o no participa. Y dada tu juventud, te perdono todo lo que te tenga que perdonar, pero hay cosas que no. Creo que Terelu está siendo muy generosa en todos los sentidos y, si hemos hablado de este tema es porque se nos ha acusado de manipulación. Es absurdo entrar en una guerra entre dos programas de esta cadena. Esta señora ha estado muchísimo tiempo con unos compañeros con los que se lleva bien”.

