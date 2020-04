La advertencia de un médico español en Italia: "Va a llegar una segunda ola y va a ser una mierda"

Pau Mateo es un médico español que tomó relevancia en internet al inicio de la la crisis del coronavirus porque trabaja en el hospital de Piacenza, en plena ‘zona cero’ de la enfermedad en aquel país.

Mateo quiso lanzar un mensaje de tranquilidad al inicio de la pandemia al asegurar que, en la mayoría de los casos, el virus es “entre medio gripe y medio catarro”. Un vídeo por el que luego pidió sus “más sinceras disculpas” y reconoció que se había equivocado. “Hemos infravalorado este riesgo, este enemigo. No es una gripe, no es un resfriado, estábamos equivocados”, explicaba.

Ahora, Mateo ha publicado un nuevo vídeo que está teniendo un gran éxito en YouTube y en que el se muestra indignado porque al salir a comprar se ha dado cuenta de que muchas personas no están cumpliendo con el obligatorio confinamiento.

″¿A dónde cojones está yendo esa gente?”, se pregunta muy enfadado antes de recalcar que sólo está permitido salir de casa para hacer “compra necesaria” y no para comprar unas pipas. “Hay mucha gente que se está relajando porque vemos que están bajando los casos y los contagios diarios”, subraya antes de recalcar que hasta que no haya cero casos no será seguro salir a la calle.

“Aunque haya sólo una persona positiva y esa persona vaya dando vueltas por la ciudad y contagie a tres personas vuelve esta mierda”, advierte el médico. “Tienes que respetar las normas, no puedes irte a tu segunda vivienda, no puedes sacar a tu perro 45 veces al día. Va a llegar una segunda oleada si no hacemos caso, va a llegar una segunda oleada y va a ser destructiva, va a ser una mierda porque se acaban los recursos, el personal sanitario estamos muy cansados y va a ser otra vez otro zambombazo y si sigue así va a ser exactamente lo que nos merecemos”, asevera.

El médico se muestra “hasta las narices” de hacer turnos largos e “infernales” para que “listillos” se den “una vuelta por la calle”. Mateo subraya que entiende que para mucha gente, sobre todo quienes tienen pequeños negocios, es una situación muy complicada. “Pero de una crisis económica se sale. De una enfermedad chunga que acaba con tu vida no se sale”, advierte.

El experto lamenta que la gente no esté concienciada pese a que se hayan enseñado fotos de camiones llenos de ataúdes o de que habiliten el palacio de hielo porque no dan abasto los hornos crematorios. “Es que parece que se nos ha olvidado ya”, critica.

″¿No sales a aplaudir? Si somos héroes, escucha lo que te decimos y quédate en casa. De poco sirve que salgas a aplaudir si luego haces lo que te da la gana. Para eso no aplaudas”, pide.