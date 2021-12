La tremenda rajada de Almeida contra Ortega Smith tras su 'no' a los Presupuestos: "No quiere trabajar"

“Ortega Smith ha faltado el respeto a los madrileños. Ha venido a hacer un paripé. Para decirme lo que me ha dicho no necesitábamos dos meses de petición de reuniones. Sólo necesitaba sentarse hoy para ocultar que durante dos meses se ha negado a sentarse”, ha comenzado diciendo el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta Municipal de este jueves.

Lo que ha hecho el regidor es cargar y cargar contra su socio, de quien ha dicho que, en el encuentro que han mantenido hoy, le parecían bien los presupuestos pero estaba obsesionado con Madrid Central.

“Cuando yo le decía, pero ¿los presupuestos? No, si están bien, si tienen muchas cosas buenas. ¿Y? No, Madrid Central. Cuando le decía, pero bueno, ¿qué propuestas tienes respecto a los Presupuestos? Respuesta: Madrid Central. Cuando uno viene a hablar de los Presupuestos viene a hablar de los Presupuestos. Y si no, que no venga. Pero lo que no puede hacer es tomar el pelo a los madrileños”, ha afirmado.

Almeida ha acusado a Ortega Smith de “hacer el paripé que ha hecho para salir con el discurso de que vivimos en la ciudad del soviet, del comunismo y que aquí todos somos comunistas”.

“Eso no es serio, los madrileños se merecen algo más por parte del portavoz de Vox”, ha lamentado.

El alcalde de Madrid ha llegado a acusar a Ortega Smith de no querer trabajar. “Cuando le he planteado si van a presentar enmiendas parciales me ha dicho que no. ¿De verdad?”, ha dicho Almeida.

″¿De verdad hay un grupo municipal que no presenta enmiendas parciales? Eso se llama no querer trabajar. Porque todos los grupos que presentan enmiendas a la totalidad presentan enmiendas parciales. Eso es no haberse mirado siquiera los presupuestos”, se ha quejado.

Almeida afirma que, durante el encuentro, el portavoz de la ultraderecha le ha dicho que está dispuesto a apoyar enmiendas de otros partidos que “considera beneficiosas”. ”¿Por qué no las presenta Vox?”, se ha preguntado.