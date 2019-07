“No tengo nada que decirte, que cuentes lo que quieras. No tengo nada más que hablar, lo que no voy a hacer es de una mentira una noticia. Si vosotros como Sálvame, que parece que mentira que haga esto, queréis seguir con esta historia suerte y que os vaya muy bien”, empezó, justo antes de elevar el tono y arremeter contra la redactora.

“Escúchame que me estoy cabreando. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Que no todo vale en la tele. Conmigo no, con otros sí. No tengo nada más que hablar, que crea lo que quiera cada uno, que no tengo que defender lo indefendible”, recriminó Lozano hasta el punto que la redactora le tuvo que decir que no le gritara.

No se quedó ahí y siguió dando rienda suelta a su indignación: “Estoy harto de defender lo indefendible, estoy harto de este juego de mierda. No hay nada de nada y sacáis noticias por sacarlas y es miserable ver cómo trabajáis. Que lo haga Ana Rosa con una impresentable como Marta Riesco lo puede entender, pero que vosotros sigáis con este juego conmigo...”.

Y para terminar su reprimenda al programa afirmo ser “más sincero que el agua” y colgó a la trabajadora de Sálvame.