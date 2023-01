La tremenda respuesta de Fernando Fernán Gómez a Jordi González que se ha visto 175.000 veces

“Yo no soy de los que aspiran al confort ni al bienestar. Yo aspiraba, ahora ya no aspiro a nada más que a lo que tengo, pero aspiraba al lujo. Yo quería vivir una vida de lujos. Me refiero lujo de verdad, eh, con palacios, con criados, con cortinas, invitando constantemente a los amigos, que el caviar no fuera para celebrar una fiesta cada cinco años, sino una cosa cotidiana. En fin, una vida de lujo”, empieza diciendo el actor.