La tremenda respuesta de Rafael Simancas a Jordi Wild por sus palabras sobre Irene Montero

El diputado del PSOE Rafael Simancas, también secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, ha dado una demoledora respuesta al youtuber Jordi Wild por sus palabras sobre Irene Montero, ministra de Igualdad.

“Pues si esto es un ‘influencer’, me quedo con los influyentes más clásicos, que saben de lo que hablan y se lavan la caspa antes de salir de casa...”, ha dejado caer el diputado socialista junto al vídeo de Wild, que le ha convertido en trending topic.

A pesar de que la polémica ha estallado ahora, después de que el también youtuber Wall Street Wolverine lo recuperase en Twitter, Wild pronunció estas palabras ya hace tiempo.

Pues si esto es un “influencer”, me quedo con los influyentes más clásicos, que saben de lo que hablan y se lavan la caspa antes de salir de casa… https://t.co/d6SfkmqOjM — Rafael Simancas (@SimancasRafael) October 31, 2022

“Tiene dos problemas. Uno, no lo digo a malas, pero creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. No va con rabia, pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país que, para mí, debería ser la élite”, dijo Wild.

Y remató: “Tendría que ser intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la del partido al que representa”.

También se preguntó en qué consiste la especialización en igualdad: ”¿Hay una carrera de igualdad? Bueno, podría ser que hubiera trabajado en el derechos humanos, filántropo, pero especializado en el sexismo. Creo, sinceramente, que no es una persona preparada, lo siento mucho. Es una psicóloga y yo soy licenciado en psicología y no me pondría de ministro pasado mañana”.

Y no se quedó ahí: “Tiene el típico perfil de victimista que todo lo lleva al mismo terreno, que es que es mujer. No es así, a veces la cagas porque la cagas. El problema no es hombre o mujer, el problema eres tú”.

Tras hacerse viral ahora el vídeo, Wild ha querido matizar sus palabras a través de Twitter, donde ha escrito: “Uf, me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo”.

“Veníamos de varias noticias semanales de polémicas por su parte y me calenté, no tengo ni idea de su nivel intelectual, por lo que lo siento de verdad. Pero, un activista NO debería ser ministro”, ha añadido.

Además, ha apuntado que esto “no es recogida de cable”, sino que se debe a que que usó “unas palabras y un tono que dan vergüenza ajena”.

Uf, me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo 😂

Veníamos de varias noticias semanales de polémicas por su parte y me calenté, no tengo ni idea de su nivel intelectual, por lo que lo siento de verdad.

Pero, un activista NO debería ser ministro. https://t.co/WBlOJEg4oA — Jordi Wild (@JordiWild) October 30, 2022

Y no es recogida de cable, es que utilicé unas palabras y tono que dan vergüenza ajena.

Dicho esto, dos cosas:

1. El clip tiene más de 1 año

2. Sigo pensando que un ministro tendría que ser de la élite académica y/o laboral, y que esto no pasa en su caso ni en el de otros.

Y ya. — Jordi Wild (@JordiWild) October 30, 2022