La tricampeona mundial Teresa Bernadas denuncia el episodio homófobo que ha vivido en el médico

“Al verlo me di cuenta de que no solo me ha pasado a mí y que sí le ha sucedido a más gente. Tenemos que decirlo porque el sistema falla y lo permite”, afirma la exdeportista, que se retiró en 2020 a los 27 años, tras haber ganado tres mundiales con la selección española, dos copas de Europa de clubes y haber sido nombrada mejor portera en 2016.

En un primer momento, decidió no hacer su enfado público para no exponerse. Hasta el pasado viernes, cuando ya sí que lo compartió en sus redes sociales. La catalana había visto un caso similar en Murcia, donde u n ginecólogo diagnosticó, según comentó por error, la homosexualidad a un joven de 19 años.

El problema, como explica la exguardameta y actual formadora de porteros del Club Patí Voltregà, radica en la Clasificación Internacional de Enfermedades, (CIE-10 por sus siglas en español), que es el documento normativo establecido por la Organización Mundial de la Salud: “La respuesta desde los centros de atención primaria es que se utilizan unos códigos para clasificar la información clínica. Se usa una nomenclatura internacional de enfermedades y en ella pone comportamiento homosexual de alto riesgo”.

Bernada, que describe la visita con el facultativo como “perfecta y respetuosa”, detalla que para los sanitarios no es un diagnóstico y sí una información clínica, pero resalta la importancia de actualizar el nombre, algo que ocurrirá en España en enero del 2022. “Es discriminatorio y está desfasado. Parece ser que para pedir las pruebas y poner la información clínica que quisieron incluir lo hicieron de este modo y así terminó en un diagnostico”, subraya.

Aunque para el centro de salud no sea un diagnóstico como tal, relata que para la persona que lo recibe es “un diagnóstico que la definición es, a través de la sintomatología de una enfermedad, un comportamiento homosexual de alto riesgo”.

“La persona que lo puso quería poner que yo era homosexual como información, pero lo puso en esa opción, que no tendría que existir. Se tiene que revisar”, sentencia .

Lo que tendría que aparecer en el diagnóstico es una enfermedad de transmisión sexual o alteraciones en plaquetas, colesterol, etc. “Nunca puede salir una conducta o una forma de actuar y mucho menos una condición sexual. No soy homosexual a ratos y no es un enfermedad. ”, sentencia, repitiendo que las palabras no son las adecuadas para aportar información.

Apoyo total a Bernadas

Salvo algún mensaje puntual que ha criticado y cuestionado su orientación sexual, la exinternacional española ha recibido el apoyo total.

Su club, la Federación Española de Patinaje, deportistas de élite y otras instituciones han sido algunos de los que han mostrado su apoyo a la joven. También le ha dedicado unas palabras de apoyo el nuevo secretario LGTBI del PSOE y exjugador de waterpolo, Víctor Gutiérrez.

“Una vergonzosa situación que se suma a otra parecida, la del ginecólogo de Murcia hace unas semanas La homofobia sí debería diagnosticarse como una enfermedad”, ha escrito en su cuenta de Twitter el considerado como una de las figuras LGTBI más influyentes dentro del deporte español.