La triste historia de un exjugador del Real Madrid que ha llegado a 'The New York Times'

Visionhaus via Getty Images

Visionhaus via Getty Images Escudo del Real Madrid, bordado en una camiseta.

La vida en diez años ha cambiado drásticamente para el jugador alemán de origen turco Mesut Özil , cuyo extraño caso ha llegado hasta las páginas del prestigioso diario estadounidense The New York Times .

Un tuit que, según indica The New York Times, asegurando que así lo piensa el jugador, fue el inicio de todos sus males. Los datos no mienten. Después de jugar una media de entre 35 y 45 partidos desde su llegada al Arsenal, el año pasado apenas disputó 23. Este año ni se ha vestido de corto.

Aunque el club lo niega, lo cierto es que el tuit provocó el enfado de China, que se negó a retransmitir desde la televisión pública el partido que jugaba el equipo londinense pocos días después de publicarse el mensaje.

Y cuando volvieron a retransmitir partidos, recuerda The New York Times, se negaron a pronunciar su nombre.

China, el mayor aliado de la Premier League en el extranjero a nivel televisivo, estaba de uñas con Özil y desde el Arsenal trataron de hacerle ver que no podía hacer ese tipo de comentarios. Y que, si los hacía, tenía que desvincularse del club.

Pero, según indica The New York Times, otro hecho ha provocado que Özil haya desaparecido. El futbolista se mostró contrariado por cómo se fraguaron las negociaciones para el recorte salarial que los jugadores del club hicieron con motivo de la pandemia.