La UE amplía su guerra contra los plásticos: cápsulas de café, champús y envases, en el foco

Según recoge el portal Xataka, este plan a quien no convence es al sector empresarial. La industria defiende que el gasto de energía y agua para limpiar y poder reutilizar los envases sería mayor que el beneficio logrado por no usar un nuevo plástico. El grupo hotelero HOTREC ha pedido que se haga “un análisis completo de los costes de las empresas, en particular los costos de energía, agua y operativos” que esto conllevará, diciendo que el coste no debería caer en las empresas.