La UE ante el Covid-19: ¿Aprendimos las lecciones?

La magnitud de este seísmo carece de precedentes en nuestra memoria personal. Pero dos cosas son seguras: a) Sus consecuencias, catastróficas, son ya incuantificables, pero de las instituciones europeas y su capacidad de respuesta depende, todavía hoy -26 de marzo de 2020, cuando el Consejo Europeo debate qué hacer y, cómo no, cuánto nos va a costar- que no sean irreversibles, ni su duración exceda de lo estrictamente necesario, ni su profundidad arrase con la recuperación de nuestra actividad productiva, de nuestro bienestar y hasta de nuestras libertades, cuya esperanza nos mantiene en pie; b) Todo está cuestionado -nuestras vidas cotidianas, seguridad, conductas-, pero también la utilidad y hasta la razón de ser de la UE como espacio de integración supranacional regido por el Derecho, comunidad de valores y ámbito de cohesión y solidaridad, con vocación y designio de llegar a ser, en la globalización, globalmente relevante.

¡Del Consejo Europeo de 26 de marzo sólo caben Decisiones! Decisiones que refloten la confianza de los/as europeos/as en Europa. Empatía con su ansiedad y sus preocupaciones; solidaridad en los EEMM y entre los EEMM; cohesión (social, territorial intergeneracional); estrategias comunes, con medios proporcionados, y recursos adecuados para una respuesta a la altura de la enormidad de este envite.

No cabe más “sálvese quien pueda”, ni negación ni egoísmo, ni apelaciones abstrusas al “riesgo moral” de la UE o de sus EEMM (¿intolerable mezquindad de la liga hanseática ordoliberal!). Porque no hay riesgo mayor -ni hay peor “moral hazard”-que dilapidar el crédito que nuestra ciudadanía nos preste ante una situación extrema. Les debemos el deber de salir de ella mejores, europeos y europeístas. No menos europeos ni peores. Baste pensar el sufrimiento añadido que esta crisis sobreimpone a quienes ya se hallaban en el último eslabón de la insolidaridad y/o de las injusticias causadas por la desigualdad: personas vulnerables, sin techo, mayores abandonados, asilados hacinados en campos insostenibles e insalubres, menores no acompañados., mujeres víctimas de trata, explotación o violencia...

Del Consejo Europeo, y del entero proceso de decisión europeo, cabe, por lo tanto, esperar las decisiones urgentes e inaplazables: a) Asegurar liquidez a las administraciones y empresas, a tipo cero. b) Suspensión de los rigores y liberar capacidades fiscales (más de un billón de euros) que aseguren a los damnificados toda la ayuda que merecen. BCE, BEI, todas las instituciones que vertebran el Tesoro y financiación de proyectos de carácter finalista que hoy resultan imperiosas y más exigibles que nunca, Pero también eurobonos para combatir al virus y para la reconstrucción de cuanto está siendo dañado.