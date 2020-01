La UE después del Brexit: los retos y equilibrios de poder en un club de 27

“Es de perder, de golpe, 66 millones de habitantes de los 510 que hoy tiene la Unión. A partir de ahí, multiplique el daño: en lo social, en lo económico, en lo cultural...”, resume el lobista bruselense Max De Gucht, que ha trabajado durante casi 20 años asesorando a la delegación británica ante las instituciones europeas. “Londres es la primera plaza financiera europea y, junto a Wall Street, una de las mayores del mundo. ¡Su economía suma como otros 18 estados de la UE, es aplastante! Su diplomacia es una de las más reputadas del mundo, no hay ni que recordarlo, y mantiene un potente sector industrial y tecnológico, esencial en áreas como la aeronáutica o los medicamentos. Es como si se fuera un hermano mayor, que prestaba ayuda y consejo al pequeño, muy valioso”, añade.

“Ya os echamos en falta”, decía el expresidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk , cuando en marzo de 2017 recibió la petición formal de separación de Londres. Y más que los vamos a echar: más que una separación, la UE afronta una amputación, porque no se va un aliado menor, sino uno de los más potentes. Hablamos de la segunda economía comunitaria -tuvo un PIB en 2017 de 2,3 billones de euros, aproximadamente, el 15% del total del PIB de la UE-, la primera potencia defensiva -hasta nuclear- y uno de los preciados cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Es verdad que el 1 de febrero comienza un periodo de transición, lo que mantendrá el statu quo hasta finales de 2020, pero hay que ir haciendo cosas, hay mucho trabajo en estos meses, porque tanto si acaba habiendo un Brexit suave como si hay uno salvaje la UE ya no puede ser más como era. Le va en ello su supervivencia, tras el fracaso colectivo que supone este divorcio.

Reino Unido se va de la Unión Europea (UE) y toca hacer cambios, muchos y más profundos que los de una bandera, la salida de un puñado de eurodiputados y la marcha de los jueces británicos del tribunal de Luxemburgo. El club comunitario -ya no más los Veintiocho, sino los Veintisiete- sufre su primera ruptura. Nunca antes se le había ido un socio, parecía que el ingreso era un camino irreversible, y ahora le toca buscar su nuevo rumbo.

A su juicio, Londres gana con todo este embrollo en soberanía, que era lo que habían prometido sus políticos, subidos a la ola de proteccionismo y nacionalismo, “pero pierde poder, al retirarse de un organismo que, con sus errores, es una potencia mundial y aporta un marco de estabilidad y buenas prácticas encomiable”, señala. Cita al célebre autor de novela negra John Le Carre , para quien el Brexit es “la mayor idiotez perpetrada por el Reino Unido” . “Aún no podemos ni atisbar las consecuencias de todo esto, a los dos lados. Las lágrimas no nos dejan verlo claro y quedan muchos meses para asistir a nuevas alteraciones y fracasos”, augura.

A De Gucht, más allá de lo económico, le “preocupa” que la UE perderá peso como actor global, porque Reino Unido tiene una influencia “inigualable” en la ONU y la OTAN , además de una “especial relación” con Estados Unidos, Canadá, Australia o India. “Hay que ver cómo tapar ese hueco, no es fácil. Hace falta, para empezar, una diplomacia fuerte. Hay potencias como Rusia esperando esa salida de Londres, porque le complicaba las cosas. y eso puede afectar en conflictos abiertos o apuestas defensivas”, insiste.

El momento de la política

Los analistas comunitarios coinciden en que, forzados por este portazo, los mandatarios de la UE tendrán que “hacer política”, arremangarse y pringarse en la mejora de una estructura tocada. El Brexit no es sólo una muestra concreta del descontento popular en un país (que también, con su parte de verdades y de mentiras), sino que ha obligado a hacer examen de conciencia del papel de la utilidad de las instituciones, de los valores fundacionales de la Unión, de las lealtades entre los socios, de la crisis de representación política actual y del diseño del club, donde hay tensiones por los encajes entre naciones y grandes bloques de poder.

“No es un reto pequeño, pero estamos ante una oportunidad excelente para repensarlo todo. Hay que mantener las negociaciones para el Brexit pero, en paralelo, hay que encajonarlo mentalmente y pensar en nuestro futuro”, resumen en el Grupo Renovar Europa (liberal). Sostienen, como su líder, el belga Guy Verhofstadt, que ahora no se puede “caer en la autocomplacencia” de pensar que Europa tenía la razón, que lo bueno era que no existiera el Brexit, “porque eso es cierto pero no resuelve nada”. “Hay que extraer lecciones”, constatan.

“Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la Unión a la que regresará el Reino Unido -porque volverá- sea otra Unión, una que convencerá a todos los británicos, también a los escépticos, de que su futuro es nuestro futuro y que este futuro está en Europa”, insiste Verhofstadt.

La Unión viene de superar grandes crisis, Reino Unido aparte, como la del euro o los refugiados, y no ha acabado de gestionarlas bien. Eso ha alimentado el populismo y el recelo, en un entorno ya de por sí enmarañado por los socios que se salen de madre (Hungría, Polonia...), los aliados que se vuelven dudosos (EEUU), las nuevas guerras comerciales mundiales (contra Washington, contra China), o las nuevas amenazas defensivas (miremos a Turquía). En mitad de todo eso, hay una posibilidad que inquieta en socios como España, Francia o Italia: que se levanten con más fuerza movimientos que también aspiran a la independencia y a una posterior integración comunitaria.

La nueva declaración hecha en el 60 aniversario del Tratado de Roma, en 2017, fijó deseos muy hermosos: una Unión “segura y protegida”, “próspera y sostenible”, con el foco en lo social y cada vez más fuerte en el tablero internacional. Pero poco más se ha avanzado desde entonces. Ahora es el momento de actuar y ya hay un plan para empezar a tomar medidas: el 9 de mayo, día de Europa, arrancará una conferencia sobre el futuro de la Unión, liderada por la presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen.

No es un encuentro raudo del que se esperan medidas inmediatas, sino un proceso de reflexión de dos años en el que se busca un debate profundo, con luces y miserias, que implique a los estados y a sus parlamentos, con amplia voz ciudadana. “Contención de daños”, como resume Le Monde.