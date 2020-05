La UE en tiempos de COVID-19: fronteras, migraciones, asilo

La estremecedora pandemia de la covid19, su cataclísmico impacto sobre las constantes vitales económico-sociales de los Estados miembros (EEMM) de la UE, y la implacable crueldad de la recesión subsiguiente a la que ha sido definida como una “crisis exógena de manual” (en expresión de Antonio Costa, primer ministro portugués), en la que no hay “culpables” de sus padecimientos sino solamente víctimas, imponen a la construcción europea un stress test descomunal. Se trata, como se ha insistido en la narrativa progresista que ha acudido al envite de su explicación y respuesta, de un “desafío existencial” en el que la UE se juega su ser y su raison d´etre. En todas las lenguas de la UE, las voces del europeísmo han formulado con crudeza las mismas preguntas acuciantes: “¿Si no es ahora, entonces cuándo?”... “Si no hay UE frente a esto... ¿entonces, para qué está?”.

Y este reto (tan desconocido, sí, carente de precedentes en la entidad de su amenaza y carga de profundidad contra el proceso de integración supranacional que arrancó de las cenizas de la devastación tras la Segunda Guerra Mundial) es, tristemente, corolario de otros duros episodios. Una sucesión de eslabones de una crisis, la más larga y más profunda que haya sacudido a la UE. Concatenados, además, en irónica (y sangrante) simultaneidad temporal, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (1 diciembre 2009): así, la Gran Recesión (con las “crisis del Euro” y de la “deuda soberana”), la crisis de los refugiados, la ofensiva reaccionaria y tendencialmente antieuropea de los regímenes iliberales insertos en la propia UE (notoriamente, Hungría y Polonia), el Brexit... y, ahora, esto.

Toda crisis es game changer, pero también, por lo mismo, una oportunidad. Y de nosotros depende. De nuestra capacidad, astucia y determinación para extraer y deducir las lecciones de la experiencia, especialmente de las más duras, como esta que nos toca. Y de nuestra capacidad para sobrevivirla, demostrando resiliencia. Y de la voluntad de Europa -continuar haciendo juntos- de las instituciones, de los EEMM y de la ciudadanía (440 millones de ciudadanos/as europe@s).

En el específico ámbito del, así denominado, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, el ELSJ (Título V TFUE, arts. 67 a 89), conviene reiterar aquí que este área condensa -seguramente como ninguna otra- la densidad política y constitucional de la construcción europea. Por su objeto (derechos y libertades de ciudadanía europea, Rule of Law, fronteras, Schengen y libre circulación de personas, migraciones, refugiados, cooperación policial y judicial penal contra la criminalidad grave transnacional, Derecho penal europeo, Derecho procesal europeo y garantías comunes, Fiscalía Europea, Seguridad Interior...); y por su alcance, sobre materias y competencias que durante largos siglos estuvieron reservadas a la soberanía de los Estados miembros (EEMM).