La UE pide aislar a las mascotas de los positivos por la viruela del mono

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

Dese hace un par de semanas, la viruela del mono es el tema de preocupación a nivel sanitario. Cada día se conocen nuevos casos y nuevas informaciones sobre un virus que ya está en numerosos países (entre ellos, España) y que, pese a no ser nuevo, se ha convertido en cuestión prioritaria.

Según los últimos cálculos de la OMS, ya se han conocido al menos 92 positivos en 12 países no endémicos (no africanos), sin que tengan origen ni vinculación con viajes a África. Y anticipa que vendrán más, aún no detectados. Por ello, el máximo organismo sanitario muestra su inquietud: “Estamos trabajando de cerca con diversos países para analizar por qué este virus está viajando ahora con mayor frecuencia”, ha subrayado la experta en viruela de la OMS Rosamund Lewis, que ve anómalo el alto número de casos registrados en áreas urbanas para una enfermedad que habitualmente se da en entornos rurales.