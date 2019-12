Lo que apenas se ve en la última foto de Sara Carbonero dice más de lo que parece: fíjate MUY bien

Sara Carbonero subió este domingo una foto espectacular a Instagram. En ella sale la periodista sentada en una playa y lanzando arena con la mano hacia la cámara.

La imagen de la periodista ha recibido miles de ‘me gusta’ (más de 90.000 en un día) y ha superado los 400 comentarios en menos de un día.

Pero la imagen dice más de lo que parece. La periodista se puso para esa foto una camiseta con un mensaje que está muy de actualidad.

Como se ve en otras fotos que ha colgado en Stories, Carbonero llevaba una camiseta en la que se podía leer el mensaje: “Ethical is the new black” (”ético es el nuevo negro”),

Como señala Mujer Hoy, la frase hace referencia al hecho de que las prendas sean éticas debería ser el nuevo imprescindible de la moda.