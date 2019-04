La última iniciativa de Francia para devolver su aguja a Notre Dame

La estructura general del templo se ha salvado, así como elementos clave como los rosetones, pero no así parte de la cubierta y emblemas como la aguja. Philippe ha anunciado un “concurso internacional de arquitectura” en busca de ideas para el caso de la aguja, informe France Info.

El primer ministro galo, Edouard Philippe, ha comparecido ante los medios al término de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente al futuro de Notre Dame, que quedó parcialmente destruida por un incendio originado de forma fortuita el lunes por la tarde y que no fue extinguido hasta la madrugada del martes.

El Gobierno espera poder cumplir con la promesa de Macron de concluir los trabajos en cinco años ―“es un desafío inmenso”, ha admitido Philippe― y no tiene por ahora ninguna estimación sobre lo que puede costar la ambiciosa rehabilitación. Sí ha prometido, no obstante, que “cada euro donado servirá para la reconstrucción, no para otra cosa”.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar una nueva normativa para favorecer la “transparencia” de las donaciones, que serán gestionadas a través de cuatro organismos que colaborarán con el Estado: La Fundación Notre Dame, la Fundación del Patrimonio, la Fundación de Francia y el Centro de Museos Nacionales.