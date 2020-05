La última marginación

Carlos Alvarez via Getty Images

Rosa Regás, en el prólogo al libro de Anna Freixas Tan frescas, dice: “Durante siglos, y aún ahora, por más que presumamos de que todo ha cambiado, las mujeres hemos tenido que sufrir al final de nuestra vida una última marginación, la marginación de la edad”. Después hemos constatado que existe “el estigma de los pobres abuelitos”, como dice Ángel Munarriz, que “aunque de propósito inocente, incluso cariñoso, puede constituir, en su continua repetición, un paso atrás para los mayores, una estigmatización e incluso una discriminación”, igual para hombres y mujeres. “Se ha pasado de la retórica contra la discriminación por edad a decir a los mayores que no salgan de casa” (Mary Bird).

A esta terrible situación no se ha llegado por casualidad. El problema era grave, pero la crisis del coronavirus lo ha llevado al paroxismo, a la muerte sin atención sanitaria. A los viejos/as nos marginan hasta en las horas de salida, aunque lo terrible es lo de las residencias de ancianos. En El Confidencial se explica con detalle cómo “ante la situación de saturación actual, y por indicación de la dirección médica, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital. Esta es la sentencia escrita en el parte de alta de Urgencias”. Ha ocurrido en municipios de Madrid, y ya lo había así dicho la presidenta de esa comunidad: “Ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor que se quede ahí”. El número exacto de ancianos muertos no lo conocemos: seis mil, en los llamados asilos, de la comunidad madrileña, y otros muchos en diversos territorios.

El problema no arranca con esta crisis, es consecuencia de una nula política en torno a la evolución del desarrollo de la población; los nuevos nacimientos disminuyen y el envejecimiento aumenta, sin que se plantee qué hacer para alcanzar un equilibrio razonable.