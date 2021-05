La última salida de tono de Miguel Bosé indigna a Belén Esteban: "Me parece vergonzoso"

El cantante Miguel Bosé, para muchos, símbolo del negacionismo contra el Covid, ha vuelto a sembrar la polémica con una entrevista en la que ha llegado a decir que “la vacuna es lo que mata” y que “hay menos pájaros porque el 5G se los está cargando”.

Ha sido en Sálvame, el programa vespertino de Telecinco, donde se han podido ver varios fragmentos de la entrevista privada de Bosé con el escritor Daniel Estulin a la que sólo se podía acceder previo pago de 16 euros y en la que se han tratado temas como la “plandemia mundial es igual a crimen organizado”, el “control de la población” o los “trapos sucios de Bill Gates”.

Las palabras de Miguel Bosé han indignado profundamente a Belén Esteban, que se ha mostrado dura como pocas veces: “Será un cantante... es un artista... pero me parece vergonzoso y de una persona... o sea, ¿este señor es virólogo? ¿Este señor es médico? ¿Este señor sabe realmente lo que es el Covid? ¿No les da vergüenza, con todos los respetos, a Miguel Bosé y a ese señor, que no sé ni quién es... ahora los pájaros con el 5G. Basta ya. Es que es acojonante. Es que aquí han venido tus hermanas a decir que tu madre ha muerto de Covid. Es que yo me llevo las manos a la cabeza. Ahora con el 5G y los pajaritos. El cuento de... venga ya hombre”.

El artista, que ya levantó polémica con su doble entrevista a Jordi Évole, ha afirmado que “la realidad es que tengo ahí fuera una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus”.

Sobre las vacunas que tantas vidas están salvando ha afirmado: “No es una vacuna, es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria, pero no está aprobado por nadie. Es un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos”.