La UPV abre expediente a un profesor de Arquitectura que enseñó el pene a sus alumnos

Jim Arbogast via Getty Images

Un profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) ha sido acusado de “una agresión sexista” por Arrakala, colectivo de mujeres del campus de Donostia, que asegura que el docente enseñó “su miembro violentamente” a un grupo de alumnos.

Arrakala ha colgado un vídeo en las redes sociales, en el que una portavoz explica que estos hechos tuvieron lugar el 4 de octubre y que “no es la primera vez” que el docente comete una agresión de este tipo.

“A pesar de todo, el profesor sigue dando clases con total normalidad. Si estamos denunciando estos hechos dos semanas más tarde es porque la Universidad no ha dado ninguna información sobre esto. Si no han denunciado este hecho ha sido por no ensuciar la imagen de la Universidad”, afirma la joven.