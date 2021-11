La vacunación (y el pase covid) no es suficiente para evitar la sexta ola

Los contagios de coronavirus crecen sin control en prácticamente toda Europa. En España, aunque a una velocidad menor, el repunte ya se nota. Esta semana, el país ha superado los 100 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con comunidades como Navarra y País Vasco duplicando con creces esa media. Si bien gracias a la vacunación esta incidencia no significa, en la práctica, lo mismo que hace un año, España no es del todo inmune a estos nuevos brotes.

“La vacunación no es suficiente para frenar la sexta ola”, afirma Daniel López Acuña, experto en Salud Pública y ex director de la acción sanitaria en crisis de la OMS. El epidemiólogo considera que se ha puesto “demasiado énfasis” en la vacunación “como instrumento para impedir los contagios”, cuando en realidad “es un gran instrumento para reducir la presión asistencial y la muerte”.

“Las vacunas no son esterilizantes”

Este mismo viernes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha incidido sobre esto. “Las vacunas no son esterilizantes”, ha señalado; “nos dan una protección altísima”, pero no impiden la infección de virus. Por otro lado, existe un pequeño porcentaje de fallo vacunal, por el cual no todos los vacunados generarán inmunidad; y además, hay un 20% de la población española sin vacunar —la mitad, porque son menores de 12 años y no hay vacunas disponibles para ellos; la otra mitad, porque han decidido no hacerlo—.

Mientras Sanidad y las comunidades debaten sobre un nuevo ‘semáforo covid’ y sobre la aplicación de un posible pasaporte covid para el ocio (con la Justicia como tercera implicada), los epidemiólogos también se plantean si es momento de recuperar alguna restricción.