Mamen Mendizábal se moja en 'El Hormiguero' y define así los resultados de Vox

La periodista contó una anécdota de su entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla: “Estaba muy preocupado por la mañana porque decía que el taco de Vox era el que menos tiene, pero se dio cuenta de que ellos no la habían enviado a casa como el resto de partidos”.

“Eso hizo que en algún momento de la mañana la sociedad entrara en pánico porque estaban todos los colegios sin papeletas de Vox”, remató Mendizábal.

Después, Golpe afirmó que “igual no somos tan extremos. De momento han entrado con 24 y hay que esperar a que pase el tiempo, después de esto no les veo mucho más recorrido”. Esas palabras no convencieron a Mendizábal, que no entró a adivinar el futuro: “No me atrevo”.