La verdad detrás de la desaparición de la muñeca Annabelle del Museo Warren

Aunque el viernes los dueños del museo no se habían pronunciado al respecto, Chris McKinnell, actual director de la Fundación Warren Legacy para la Investigación Paranormal, publicó en Facebook un texto desmintiendo la noticia y desvelando su auténtico paradero.

“Hay rumores ridículos sobre Annabelle de que escapó de su caja durante un extraño intercambio de efectivo y ya no está en el museo. ¡ESTO NO ES VERDAD! 🙄Annabelle ha estado encerrada de forma segura desde aproximadamente 1975. De vez en cuando se coloca en una caja de exhibición ambulante para eventos especiales. Para conocer historias reales sobre Annabelle y lo paranormal, consulte el canal de YouTube de The Warren Files”, ha escrito.