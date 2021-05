La verdadera razón de las protestas masivas en Colombia

Cualquier reforma fiscal en Latinoamérica que no contemple el extraer la mayor cantidad de recursos posible de las rentas devengadas por no hacer nada más que haber nacido rico, y de los grandes patrimonios, que se heredan de generación en generación, sin pagar los impuestos que deberían, y sin aportar con su existencia nada al desarrollo del país, está condenada al fracaso, y solo puede traer inestabilidad, sangre y ruina.

Sin embargo, sí fue esta reforma la gota que derramó el vaso de agua y la que proveyó el combustible inicial de lo que Colombia vive hoy. Lo que Colombia nos está mostrando es que cualquier reforma fiscal en la región debe ser construida desde el consenso político de los sectores más afectados. Y que un acuerdo fiscal no puede ser concebido en el vacío histórico, ignorando las tendencias recientes en el mundo (desde la academia y por fuera de ella) que alertan sobre la necesidad de incrementar radicalmente la progresividad del sistema fiscal si queremos que nuestras sociedades modernas no colapsen en sucesivos estallidos de violencia, sobre todo en regiones tan desiguales como Colombia.

Los detalles y la implementación política de un nuevo acuerdo tributario son complejos y requieren mucho trabajo, pero la idea general que debe subyacer es obvia. Deben ser los muy ricos (ese famoso 1%) los que carguen con la mayor parte de la anhelada progresividad del sistema tributario.

El Gobierno y los técnicos no deben preocuparse por una potencial “huida” de los ricos, que, al menos en el caso de Colombia, no se irán a ningún sitio. No pueden, porque sus negocios básicamente se basan en la extracción de rentas monopólicas conservadas mediante capital político, ya por muchas décadas. No se trata de las multinacionales europeas o estadounidenses que amenazan con trasladarse entre estados en EEUU, o que buscan lugares más convenientes para repatriar lo multimillonarios dividendos que se generan en la Unión Europea, pero que deben volver a Estados Unidos, y que por eso lo hacen a través de Holanda. Los negocios de los (muy) ricos colombianos no se pueden mover a ninguna parte por definición. Se trata por ejemplo de conglomerados financieros sin presencia global o fábricas de bebidas azucaradas ancladas a monopolios de la tierra construidos por décadas, que no irán a ningún lado.

Que las rentas de los mismos no se vayan a través de complejos entramados y vacíos legales, y de paraísos fiscales, es algo que puede y tiene que ser regulado. Al respecto, en latitudes cercanas a Colombia ya se empieza a perfilar el cómo de una reforma fiscal de este tipo. Según Ignacio Flores y Thomas Piketty (La Tercera, 10 de mayo de 2021) en Chile, una reforma fiscal que afecte a las personas de alto patrimonio implica que la autoridad fiscal estime montos gravables de forma independiente, para así no depender de la buena fe del contribuyente; que exista una base imponible amplia y sin espacio para exenciones; que la aplicación de impuestos se realice sobre el patrimonio neto de deudas, independientemente del tipo de inversiones que los constituyan, bien sean inmuebles o títulos valores. Entre otros puntos que son tanto interesantes como prácticos.