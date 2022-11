La vida como un guion de Asghar Farhadi (o eso creía)

De repente, todo va hacia delante, no sé por qué. Pienso que mi coche, ‘inteligente’ y acostumbrado a tomar sus propias decisiones, me ha desplazado. No me doy cuenta de que me han dado un golpe hasta que los vehículos circundantes comienzan a preguntarme si estoy bien. Atravieso los carriles mareada y aparco en el arcén contrario, donde ahora está quien me ha golpeado. Bajo con mi chaleco reflectante muy aturdida. El otro conductor se aproxima a mí, se disculpa, me pide perdón en repetidas ocasiones. Dice que no me ha visto. Mis manos tiemblan y los brazos me pesan, no puedo escribir. Su copiloto, una adolescente malhumorada, hace que su móvil bulla. No me mira, pero reprende a su padre cada vez que se le acerca.