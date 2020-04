“Hace poco fui a uno de los mejores psiquiátricos, el McLean Hospital de Massachusetts, Estados Unidos, y me percaté por fin de que, después de años pasando por muchas cosas diferentes, esto es un trastorno bipolar”.

Los problemas psicológicos de Selena no son nuevos. Nunca tuvo reparos en hablar con naturalidad de sus desórdenes emocionales, de terapias y tratamientos. “He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, y he hablado mucho de ello, pero no es algo que sienta que vaya a superar”, contó hace ya algún tiempo. A finales de 2018 tuvo que ser ingresada en un psiquiátrico por una crisis emocional que la mantuvo retirada de la esfera pública y de las redes sociales durante varios meses.