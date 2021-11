La violencia de género no escapa a los más jóvenes: uno de cada cinco la consideran un "invento ideológico"

Towfiqu Barbhuiya via Getty Images/EyeEm Photo taken in Dhaka, Bangladesh

Uno de cada cinco chicos de entre 15 años y 29 años considera que la violencia de género no existe, es un “invento ideológico”, mientras uno de cada tres ve inevitable bajo algunas circunstancias controlar los horarios de su pareja, impedir que ésta vea a su familia o amistades, que trabaje o estudie, o simplemente decirle lo que puede o no puede hacer. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estas son algunas de las preocupantes cifras que arroja tanto el informe No es Amor, elaborado por Save the Children, como el último barómetro Juventud y Género de 2021, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAZ.

Los datos alarman todavía más teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se ha duplicado el número de jóvenes que piensan de este modo, pero para la actriz y activista por los derechos de la mujer Pamela Palenciano no es casualidad. “Llevo muchos años en contacto con jóvenes y adolescentes, estudiando estos comportamientos, y esta es una tendencia que veo crecer desde 2017, momento que coincide con el auge de la ultraderecha en nuestro país”, explica a El HuffPost.

La violencia de género, tal y como reconoce la normativa internacional y nacional, es un fenómeno estructural presente en todo el mundo y que afecta a las mujeres independientemente de su condición social, nivel educativo, origen o edad. Se estima que, a nivel global, casi un tercio de todas aquellas que han tenido una relación han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja y un 18% la ha experimentado en el último año.