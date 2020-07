La viróloga del CSIC Margarita del Val pone de ejemplo a Felipe VI para hablar así del uso de las mascarillas

La viróloga e inmunóloga Margarita del Val, directora de la plataforma Salud Global del CSIC, ha estado este viernes en el Hoy por hoy de la Cadena Ser.

Del Val ha valorado una de las medidas más repetidas de los últimos días: el uso obligatorio de las mascarillas en casi todas las comunidades autónomas. Hasta el momento, solo están al margen de esta medida la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.

La científica ha apoyado esta medida y ha puesto de ejemplo al rey Felipe VI, que tras su discurso en el homenaje de Estado se le olvidó ponérsela y fue la princesa Leonor la que se lo recordó.

“Está claro que cuando uno va solo por la calle no la necesita, pero si te la estás poniendo y quitando se te olvida. Ayer en el homenaje al rey se le olvidó volvérsela a poner y se lo recordó su hija. Esas cosas pasan y si la lleva todo el mundo, uno se da cuenta y la lleva también, mientras que si no la lleva casi nadie a uno le da pereza y no se la pone”, ha afirmado.

La experta ha definido la medida como “sencilla”: “Es más fácil que andar pensando a qué distancia está cada uno. Si no lo hacemos por responsabilidad individual, a lo mejor hay que imponerla y a lo mejor es la manera más sencilla”.

Del Val también ha querido ver la parte positiva de todos los rebrotes que se están produciendo en los últimos días: “Le vemos las orejas al lobo. Sabiendo que en otoño no tenemos el tiempo para actividades al aire libre ni la dispersión porque volverán las actividades educativas, esto nos está sirviendo de refuerzo, de memoria y entrenamiento por segunda vez para ver lo que es capaz de hacer este virus en cuanto se relaja lo más mínimo”.

Además, ha reiterado la importancia de tomar medidas con antelación para que sean menos dolorosas y tengan menos consecuencias.

La viróloga, que ha señalado la parte de azar que hay en que un brote se extienda y otro no, no ha tachado de oleada los actuales rebrotes, aunque sí que ha reconocido que podemos estar cerca: “Los números ahora no aumentan tan rápido como en la primera quincena de marzo, justo antes del estado de alarma, pero los números son muy parecidos. No estamos muy lejos de poder llamar a esto oleada”.