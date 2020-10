La viróloga Margarita del Val contradice a Fernando Simón y señala el lugar "muy inseguro" al que debes evitar ir

Fernando Simón , en cambio, aseguró en Planeta Calleja que “se puede ir a un restaurante cumpliendo una serie de normas”. “No se ha acabado la vida, hay que modificarla durante un tiempo, pero no se ha acabado. El impacto económico ha sido enorme, pero no ha habido alternativa con una pandemia de este estilo. Ha sido así en todos los países y nos duele”, afirmó.

En la misma línea, Anthony Fauci, el homólogo de Fernando Simón en Estados Unidos , ya se mostró muy contundente este verano cuando le preguntaron si va a cenar a restaurantes. En su caso, afirmó que él no hace nada en el interior de ningún local y que opta por la comida para llevar.

La viróloga ha insistido en que “el virus no se para salvo que lo paremos nosotros” y ha afirmado que “el confinamiento total” es la única medida totalmente efectiva “y no queremos repetirlo porque tiene unos efectos muy duros sobre la economía y relaciones sociales”.

Del Val ha lamentado que en España “básicamente hemos tenido una única medida”, que ha sido el uso de la mascarilla. En este sentido, ha subrayado que si eso fuese así “toda la humanidad” estaría usando la mascarilla a ratos. “Eso no funciona. Hay que hacer más medidas. Todas aquellas personas que están simplemente en exteriores sin mantener la distancias sin mascarilla, que se den cuenta de que eso no es combatir el contagio”, ha avisado.

La experta también ha advertido del peligro de usar la mascarilla pero, a la vez, tener contacto y no guardar distancias con otras personas. “Para eso no hay que ser experto, simplemente es lo que ya sabemos y no hace falta que nos lo imponga nadie. Esto lo sabemos”, se ha quejado.