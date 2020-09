La viróloga Margarita del Val contradice a un dirigente político: lo desarma en dos frases

Unas palabras que Margarita del Val ha rebatido. La experta ha afirmado que no hay constancia científica, que ella no la conoce, de que estos contagios sean de menos del 1%. La viróloga ha explicado que, según los datos del Ministerio de Sanidad, la mitad de los contagios “están sin identificar” ya que “las personas no saben dónde se han contagiado”.

“De la otra mitad, lo más frecuente son las reuniones familiares pero nos queda por identificar la otra mitad y perfectamente podría ser en transporte público”, ha señalado del Val.

Sobre si los usuarios van con mascarilla no se van a contagiar, Del Val también ha discrepado: “Si la mascarilla fuese tan segura, al 99% de eficacia, estaríamos usando solo la mascarilla y nunca nadie podría considerar en otro país hacer un confinamiento selectivo, total, ni quiera lavarse las manos. No. Todas las medidas salvo en confinamiento total son parcialmente ineficaces y hay que combinar varias medidas. Las mascarilla solo en el transporte público no es la garantía de que no nos vamos a contagiar, pero tampoco tenemos certeza de que haya habido contagios porque eso no lo podemos estudiar”.

Del Val también está en contra de bajar los días de cuarentena de 14 a 10. “Con tantos casos y en invierno no lo bajaría de 14 días”, ha remarcado la experta.

La viróloga ha explicado que cada persona tiene una forma distinta de defenderse del virus. La científica ha comentado que hay ciudadanos que tienen una barrera más potente contra el coronavirus que otros y este no da la cara hasta el día 12. Sin embargo, otras personas con mayor carga viral o con otra barrera menos potente puede manifestar síntomas a los dos días.

“Con una cuarentena de 14 días, 1 de cada 20 positivos se nos escapan; si lo bajamos a 10 días, se nos escapan 2,5 de cada 20”, ha recalcado.