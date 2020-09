La vuelta al cole con Isabel Díaz Ayuso y Boris Johnson, compañeros de pupitre

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No ha habido demasiado respiro con la COVID-19, por desgracia, y poco antes de la vuelta al cole parece que estamos ya en la segunda ola (u olita para algunos, si nos ponemos puntillosos).

Olita en España, Francia, y más países europeos, pero con la falta de datos creíbles en muchos de ellos. Habría debate sobre si es la segunda o si seguimos en la primera que nunca se fue y, como podría ser en Reino Unido, donde nunca se bajó a las esperanzadoras cifras que llego España allá por finales de junio y julio.

Reino Unido sigue a su ritmo, y viendo su incapacidad con el Brexit se está demostrando que las crisis sanitarias tampoco son lo suyo.

Ni siquiera en la fácil labor de encontrar a los familiares y amigos cercanos con los que han estado en contacto los enfermos son capaces de hacerlo bien (un tercio de los contactos nunca son informados ni cuestionados, nos han informado hoy).

En cuanto a los planes para la vuelta al colegio… ¿planes? ¿Qué planes? “Solo planean los cobardes”, deben pensar, y seguimos con cambios de opinión constantes ante temas tan claves como la necesidad de llevar mascarillas en las escuelas o no.

La carta del instituto de mis hijos de la semana pasada empezaba con una frase demoledora: “Muchos de ustedes conocerán el nuevo cambio de dirección del Gobierno, de nuevo…”.

No confían los directores de los colegios, no confían muchos funcionarios, no saben lo que hacen ni ellos mismos, y en vez de preocuparse de este tema nos entretienen en las noticias con nombramientos ridículos, como el de mandamás en comercio internacional regalado a un político que ni es británico, ni es experto en comercio internacional, ni tiene experiencia en roles similares.