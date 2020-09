La vuelta al cole en el barrio con más contagios de Europa

“Ayer se acostó llorando, diciendo que no quería venir porque su hermano no iba. Y porque tiene miedo de que nos pongamos malos”, contaba María, madre de Noemí que empieza 2º de Primaria. El temor al contagio, a que la covid-19 entre en casa a partir del colegio, está en la cabeza de todos: de los mayores, pero también de los niños.

“Obviamente los padres son conscientes del barrio en el que viven. Ellos saben lo que han hecho durante este tiempo, pero no saben lo que habrán hecho los padres de los compañeros de sus hijos, si han mantenido o han podido mantener las precauciones para evitar contagios”, explica Susi Lázaro, presidenta de la AMPA y madre de dos niños, alumnos de 3º de la ESO y 5º de Primaria. De hecho, ha asegurado que hay padres que han decidido, de momento, no llevar a los niños al cole. “Es una decisión respetable, pero lo que no me gusta es que intenten convencer a las demás para que tampoco los lleven”, añadía.