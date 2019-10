La vuelta al mundo en cuatro relajantes masajes

Ayurveda

Masaje tailandés

No es un masaje al uso. De hecho ni siquiera es un masaje demasiado relajante, aunque sí eficaz. Y es que uno de los tratamientos más populares de Asia no es otra cosa que una sucesión coordinada de posturas que estiran nuestros doloridos músculos, relajan nuestras articulaciones y ejercen presión sobre diez puntos clave, las sen o líneas de energía –a veces con dolor- aplicada con las manos, los antebrazos o los pies del terapeuta. Y si con el masaje ayurvédico viajábamos hasta Sri Lanka, para recibir un purista masaje tailandés nos trasladamos ahora hasta Bangkok. Aquí, nos preparamos para este tratamiento que supone casi una religión del bienestar en el país de las sonrisas. Y al contrario de lo que sucede en nuestro país, que un masaje se percibe como un lujo, en Tailandia su disfrute está tan extendido que no resulta difícil lograr el añorado Nirvana a través de recibir uno por muy poco (el precio medio suelen ser unos 10€). En la WatPo Thai Traditional Medical and Massage School puedes disfrutar de algunos de los mejores de forma terapéutica y sobre todo, relajante.