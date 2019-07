La vuelta al mundo por Nandini

Nandini me manda dibujos y yo le mando cartas en las que le voy contando el mundo que voy encontrando a mi paso, mientras viajo en bicicleta. Espero poder conocerla en persona, -cuando regrese a la India el año que viene-, porque solo la he visto en fotos.

A través de la Fundación Vicente Ferrer , en 2016 apadriné a Nandini, que en sánscrito significa “la que da la felicidad”. Nandini es una niña de diez años que vive en Byrepalli, una aldea muy humilde de Anantapur, en el sur de la India. Su padre es agricultor, pero no tiene tierras propias. Su madre ayuda a la Fundación en varios proyectos de la aldea donde viven, en asistencia sanitaria básica, nutrición y derechos de las mujeres.

Cuando oigo decir que el hombre va a volver a la Luna y más allá… hasta Marte, me pongo de muy mal humor. Demasiados retos tenemos ya en este mundo, el planeta Tierra, como para tener que irnos a buscarlos fuera, o eso creo. Fran Ventura tiene sus propios retos, humildes y pequeños, pero también es verdad que tan sólo soy uno más de las miles de personas solidarias que estamos luchando por intentar cambiar el mundo.

Han pasado más de cinco años desde mi primera expedición a Anantapur. Fueron siete meses intensos de viaje en bicicleta atravesando medio mundo. En aquellos primeros 14.000 kilómetros tomé conciencia de la importancia real de los derechos humanos. Ser testigo directo de la crisis que afecta a los refugiados sirios en el Kurdistán, de la represión de los ayatolás en Irán, o de las condiciones de vida de los “dalit” en India, me abrieron los ojos definitivamente. No tuve que mirar al cielo para encontrar un reto, solo tuve que mirar de frente a la vida para ver la realidad que nos circunda y de la que no somos nada conscientes. Desde nuestro “confort” occidental, mirar en esta dirección es un gesto incómodo, pero solo al principio. Aquel primer viaje fue un éxito y se recaudaron los fondos necesarios para que la Fundación Vicente Ferrer pudiese repartir trescientas cincuenta bicicletas, esenciales para que muchos adolescentes en Anantapur, sobre todo chicas, pudieran desplazarse libremente a las escuelas y proseguir con sus estudios de bachillerato.

Cuando uno siente que de alguna forma ha contribuido a mejorar el mundo no puede parar, es una droga demasiado poderosa. Después del estreno del documental en el que narraba mi primer viaje, -14.000 KM. El camino de Anantapur- todo el mundo, hasta yo mismo me pregunté cuál sería mi siguiente paso. La idea fue regresar a India en cuatro etapas pedaleando pero en sentido contrario, hacia el oeste, es decir, cruzando América en bicicleta hasta el estrecho de Bering; para luego recorrer Asia y cerrar el círculo abierto en aquel ya lejano 2014. El objetivo sería conseguir “patrocinadores” con un pequeño compromiso económico mensual, es decir, con un apadrinamiento. Ya que mi bicicleta tiene setenta y dos radios, me pareció una cifra redonda. El lema de mi nuevo reto: “Un radio, un apadrinamiento”.