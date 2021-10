Lacalle dice que Yolanda Díaz "no ha creado una empresa en su vida" y Espinar le responde así

El economista Daniel Lacalle ha compartido en Twitter una crítica directa hacia Yolanda Díaz en relación a unas declaraciones de la ministra de Trabajo dirigidas a los empresarios y en las que, como hizo el presidente de Estados Unidos Joe Biden, instó a que pagasen más a los trabajadores.

″¿Me puede explicar que miles de personas se vayan a trabajar muy lejos de su casa si, como dice, las empresas no tienen trabajadores aquí? Yo le voy a dar la respuesta, señoría, es muy sencilla: el salario y las condiciones de trabajo”, dijo Díaz en su discurso en el Senado.

“Si algunos empresarios de nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores le doy una pista: páguenles más, ofrézcanles mejores condiciones de trabajo, denles más motivos para trabajar en sus empresas”, afirmó la vicepresidenta.

Unas declaraciones que no han gustado a Lacalle, que ha respondido diciendo: ”Yolanda Díaz no ha creado una empresa en su vida ni pagado una nómina de su bolsillo pero casualmente sabe exactamente cuánto deben cobrar y pagar las empresas. Si es un tema de salario ¿por qué no baja los impuestos al trabajo? Un sueldo de 1.000 euros son más de 1.800 en bruto”.

A su vez, el exmiembro de Podemos Ramón Espinar, ha replicado al economista en otro tuit igual de rotundo: “Tú tampoco has creado un puesto de trabajo en tu vida, Daniel, y llevamos miles de años soportándote explicar cómo hay que depreciar salarios para ser competitivos y basura del estilo. La diferencia es que Yolanda es una líder y tú un dogmático con una cuenta de Twitter”.