Ladrones en busca de autor

Los cafés de Madrid fueron la verdadera identidad de la ciudad durante casi dos siglos. Parlamento, academia, consulado, oficina… todo a un tiempo y en constante y coreografiada confusión. No faltó un café en ningún villorrio del país, pero los de Madrid acarrearon en sus bandejas bebidas para los políticos, literatos, científicos... cuyos nombres, más adelante, tuvimos que aprender para el examen de historia.

-No nos queda nata, señor ¿no prefiere el café sin leche?

No creo haberme tropezado con idea más lúcida en mi vida.

Incluso a Larra, que no dudó en despotricar contra tales lugares en los que se practicaba la vagancia y el abandono de las ideas de progreso, le costaba levantar el culo del asiento que ocupaba en el del Príncipe.

Fue a mediados de los setenta, cuando fueron despidiéndose los últimos grandes cafés, en un racimo de años, asediados por las cafeterías americanas y los pubs ingleses que atraían a los bebedores con sus decorados de película añorada. Todo, desde los bares hasta los gestos, nos gritaba que lo que queríamos, en realidad, era vivir en el cine.

Cuando llegué a Madrid, los cafés aún imponían respeto; despedían el extraño aura de la sabiduría que habían contenido y que aún contenían. Se tenía la sensación de que no era lícito ocupar una de sus mesas si no se había hecho la mili.

Aunque, en su deriva, aún llegué a alternar en templos como el Levante o el Flor; en este último, incluso desafinaba una orquestilla a la que nadie aplaudía ante el riesgo de que acudiera el camarero.

El Levante, con sus camareros art-decó, como diseñados por un Penagos ebrio, lindaba con el reloj de Sol; pero, ya en aquel tiempo, parecía que, para el café, las agujas giraban en sentido contrario.

En cierta ocasión, paré en el Lyon (hoy, por supuesto, desaparecido) llevando en la mano unos cuantos libros saqueados en Moyano. No pude dejar de observar que una pareja que ocupaba la mesa enfrentada a la mía me observaba con escaso disimulo y discutía en acalorados susurros. Una ráfaga de silencio me hizo llegar una de las frases del chaval:

-Te digo que es él. Tal y como nos dijeron que estaría.

Por más que quise alargar mi estancia, llegó el momento de marcharme sin llegar a descubrir quién soy, ignorancia que, todo hay que decirlo, aún no he solventado.

El Café Gijón aún mantiene su nobleza en el Paseo de Recoletos, enfrentada su cristalera al granito de la Biblioteca Nacional. Es el último guardián de la memoria, y en su historia caben todas las confesiones que no nos atrevimos a hacer.