Menudo sofocón se llevó Albert Álvarez antes de tirarse del helicóptero para llegar a la isla de Supervivientes. El exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa se convirtió este jueves en el primer participante en la historia del reality de Telecinco en llorar antes de lanzarse al agua.

Y no, no era por miedo. Nada que ver. Sus lágrimas han sido de alegría. Esas lágrimas que tanto gustaron a Jorge Javier Vázquez —“lloras muy bonito”— fueron de felicidad.

“Porque estoy superfeliz. En mi vida me he subido a un helicóptero”, dijo el concursante antes de explicar cómo se comporta cuando está triste. “Cuando soy infeliz me callo y no suelto ni una lágrima. Sólo lloro de felicidad”.