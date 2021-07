Laia Palau: "En la sociedad no sé si tenemos este ideal del bien común de equipo"

Siempre hemos sido muy conscientes de que esa línea era muy delgada y que nada es para siempre y que en algún momento tenía que dejar de ser así. Ha pasado en este Eurobasket, que hemos perdido en la prórroga contra Serbia, que ha acabado ganando el torneo. Aunque a mí me duele más el partido con Rusia, porque no te clasificas para el próximo mundial y se frena la reconstrucción. A las olimpiadas habrá que ir a disfrutar y con la ilusión de construir un camino, porque es así, estamos reconstruyendo.

Siempre miramos hacia delante, no podemos lamernos las heridas y hay que preparar los Juegos con mucha ilusión. Obviamente ganar es lo importante y para eso trabajamos, pero también en la manera en la que haces las cosas. Sigo pensando que el ADN que tenemos lo hemos seguido manteniendo en el Europeo: implicación, pelea, compromiso. Muchas veces hemos estado en situaciones complicadas y la jugada decisiva ha caído de nuestro lado, pero esta vez no.

Pierdas o ganes, en el mundo del deporte pasa todo muy rápido, siempre tienes otro partido u otro reto que te hace que tengas que olvidar lo que ha ocurrido. No se da en un verano que haya dos competiciones como Eurobasket y Juegos Olímpicos y, aunque tenemos una tristeza por no conseguir los objetivos del europeo y estar en una situación en la que hacía mucho que no estábamos, ahora tenemos unos Juegos por delante. Son cada cuatro años, es una cita muy particular y tiene que mandar la ilusión de hacer un buen papel.

(Se ríe) Un poco sí, la de la nueva generación. No, en serio, si yo estoy aquí ahora es porque hace 15 años ganábamos bronces en el Europeo, no hay que olvidarse del trabajo de todas. Estoy muy orgullosa del inicio de mi carrera y del final.

Es raro, la verdad. No me planteo nada. Me gusta lo que hago a diario, vivo en el día a día y entonces es cuando me pasan estas cosas. Si te soy sincero, el hecho de ponerme al lado de Semenova me impactó cuando me lo dijeron. No sé ni si la he visto jugar, era esa cosa de leyenda, ese nombre que flotaba por encima del mundo del baloncesto, casi como una especie de heroína. Para mí fue casi como alcanzar a un personaje mitológico.

A nivel personal has igualado a Uliana Semenova como la jugadora con más Eurobasket (10), las has superado en partidos oficiales y has logrado ser la primera en llegar a las 300 internacionalidades con España. ¿Es fácil vivir siendo una romperegistros constante?

Hay que intentar pasar primeras, pero no será nada fácil. Y si no mejores segundas para intentar evitar siempre que se pueda a Estados Unidos hasta una final. Va a ser durísimo. Te diría que hay ocho selecciones de nuestro nivel más las estadounidenses. Que vuelva Alba y tener estos días para acabar de recuperar el espíritu también es importante.

El equipo se tuvo que reencontrar durante el campeonato y con chicas que ni habían debutado hemos estado a punto de meternos en semis. La materia prima está y hay que acabar de ensamblar las piezas. Es un proyecto precioso, lo que no se puede pedir es que gente que no ha estado aquí nunca te resuelvan las cosas... y aún así casi lo hacemos.

Encima para seguir superando marcas has renovado con el Spar Girona un año.

Este año ha sido muy raro, la temporada ha sido muy desaguisada. Ha habido momentos que dudaba si seguir o no, pero no por el baloncesto sino porque el año ha sido muy extraño. Me encuentro bien físicamente, tengo ganas y ha sido para darme un año más y ver si me puedo despedir de una forma más normal: con público y sin incertidumbre de si jugamos o no.

Estoy comprometida con el proyecto del Girona más allá de la pista, como labor humana y social. He arraigado ahí y me apetece competir. Seguimos teniendo los mismos retos, aunque la Liga Femenina está cañón con Valencia o Salamanca que van muy duros.

Dices que a ver si te puedes despedir de una forma más normal, ¿va a ser el último año de Laia?

No lo sé. No te lo puedo decir porque no lo sé. A mí no me había pasado hasta ahora, pero sí que me ha costado tomar la decisión de jugar un año más por la dificultad de la temporada. No sé si es porque estoy cansada, aunque yo estoy encantada de ir a entrenar a diario, pero no me atrevo a decir nada. No quiero ponerme ni fechas ni nada parecido.

Laura Nicholls dijo que había sido “un año durísimo”, Marta Xargay también tuvo que parar y se ha retirado recientemente. Ahora se está hablando mucho más de salud mental que hace cinco o diez años, ¿tú cómo estás a nivel mental?

Lo del coronavirus está siendo difícil. En la sociedad sí que ha hecho mella, estamos todos más irascibles, no sabemos si tu trabajo va a salir o no. A mí el confinamiento me sentó muy bien, me fue genial porque llevaba casi 20 años sin parar. Tener ese tiempo sin ninguna exigencia física o mental. Luego volvimos y hemos tenido una temporada particular en Girona, que se ha añadido a la dificultad del coronavirus.

Personalmente, trabajo con una psicóloga deportiva que me acompaña porque estoy en un momento de mi vida de ir cerrando cosas. Quiero estar acompañada para hacerlo bien. Se habla de mi retirada, pero hay que ponerle una atención especial, es toda mi vida ligada al baloncesto y no es fácil. Aunque esté bien y tranquila, siempre son etapas que hay que cambiar y hay que aceptar el cambio.

Cada vez más deportistas reconocen que tienen psicólogos deportivos. ¿Se ha ido normalizando en los últimos años? Álex Abrines, por ejemplo, tuvo que dejar la NBA por depresión.

Sí, contar que vas al psicólogo cada vez está más normalizado. Me alegro muchísimo que sea así. En nuestro mundo, como en todos, hay momentos para todo y no siempre los más difíciles son los peores. En determinados momentos está bien echar mano de profesionales para tener más herramientas. A día de hoy sí que lo puedo decir más, siento que es algo normalizado y aceptado. Estoy con los preparadores físicos, nutricionistas, etc y también necesito a alguien que me ayude a gestionar mis emociones.

Que Álex, y los chicos en general que tienen más repercusión y tienen que estar demostrando que son invencibles, lo dijera fue importante. Somos humanos y tenemos nuestras debilidades, como todo el mundo.